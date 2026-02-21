«Дошел до Берлина и строил Заинскую ГРЭС»: 102-летнего фронтовика поздравили с 23 февраля

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

В Заинске накануне Дня защитника Отечества чествовали 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Леонида Яковлевича Мачтакова.

19 февраля почетные гости посетили ветерана Великой Отечественной войны, ветерана энергетики Республики Татарстан и почетного гражданина Заинского муниципального района Леонида Мачтакова, которому в августе исполнится 102 года.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Леонид Яковлевич родился в деревне Перцовка Заинского района. Аттестат о среднем образовании он получил 21 июня 1941 года, а уже в январе 1942-го был направлен в Виленское военное пехотное училище.

После окончания училища попал на передовую. Фронтовик прошел через одни из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны: участвовал в боях подо Ржевом, где получил первое ранение, в Сталинградской битве, на Курской дуге, где был контужен во время атаки. Освобождал Украину, Румынию, Болгарию, Югославию и дошел до Берлина. В 1947 году он вернулся домой и посвятил себя строительству Заинской ГРЭС, внеся значительный вклад в развитие энергетики республики.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Поздравить ветерана приехали глава Заинского района Разиф Каримов, заместитель директора филиала АО «Татэнерго» Заинской ГРЭС Рамиль Галиуллин, председатель совета ветеранов Алексей Алексеев и ветеран СВО Георгий Борисов.

Несмотря на почтенный возраст, Леонид Яковлевич встретил гостей за праздничным столом, шутил и благодарил за внимание.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Рамиль Галиуллин пригласил ветерана выступить в радиоэфире, чтобы его воспоминания услышало как можно больше людей.

На пожелания крепкого здоровья от молодого поколения защитников 102-летний фронтовик с улыбкой ответил: «Здоровье у меня самое крепкое – крепче не бывает!»

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.