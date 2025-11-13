Досанкционировались: Вашингтон признал отсутствие новых рычагов давления на Россию
Госсекретарь США Рубио признал исчерпанность санкционного давления на Россию
Госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопросы СМИ по итогам встречи министров иностранных дел G7. Он откровенно признал, что возможности санкционного давления на Россию исчерпаны. Что из этого следует и как беспрецедентное давление сказалось на российской экономике – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
«Я не знаю, что можно еще сделать»
Встреча глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) прошла накануне в Онтарио (Канада). После нее Марко Рубио ответил на вопросы СМИ, рассказав о текущем состоянии российско-американских отношений, а также о планах по урегулированию конфликта на Украине и эскалации напряженности в Карибском бассейне.
Самое интересное из интервью – заявление Рубио о том, что возможности санкционного давления на Россию исчерпаны.
«У нас не так много санкций осталось. Мы ударили по их крупным нефтяным компаниям – именно этого все просили. Очевидно, что эти меры должны быть реализованы, и потребуется некоторое время, чтобы ощутить результат.
Но, понимаете, я не знаю, что еще можно сделать. У нас заканчивается список объектов для санкций.
Что касается “теневого флота” – это механизм принуждения. Санкции должны соблюдаться, и мы не будем применять их там, где нет возможности обеспечить исполнение. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы санкции работали. Но это скорее вопрос принуждения», – откровенно признался госсекретарь США.
Объем санкций против России – беспрецедентный в новейшей истории
После событий «Крымской весны» в марте 2014 года США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов, визовые ограничения для лиц из специальных списков, а также запрет компаниям поддерживать деловые отношения с фигурантами санкционных перечней. В дальнейшем ограничения только расширялись.
После начала специальной военной операции уже к 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству действующих санкций, обойдя Иран. К 22 марта число российских физических и юридических лиц под санкциями достигло 7116. Таким образом, уже в 2022 году давление на Россию можно было считать беспрецедентным.
На сегодняшний день, по данным x-compliance.ru, против России введено 19 944 санкции. Инициаторы ограничений – Европа, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония и Польша. 23 октября 2025 года ЕС принял 19-й пакет санкций.
21 ноября вступает в силу запрет Минфина США на содействие «Роснефти» и «Лукойлу», а также их дочерним предприятиям, где доля российских компаний составляет 50% и более. Уже 30 октября, через восемь дней после введения санкций, «Лукойл» сообщил, что принял предложение трейдера Gunvor о покупке зарубежных активов, однако 7 ноября трейдер отозвал предложение после того, как Минфин США не выдал разрешения на сделку.
Санкции США побудили государственные нефтяные компании Китая временно приостановить закупки российской нефти, а НПЗ в Индии, крупнейшем покупателе российской нефти, поставляемой морским путем, намерены резко сократить импорт сырой нефти, пишет Reuters. На долю «Роснефти» и «Лукойла» приходится более 5% мировой добычи нефти.
Россия, в свою очередь, вводила ответные ограничения, включая запрет на импорт ряда продуктов из ЕС, США, Канады, Норвегии и Японии.
Реакция России на последние ограничения
23 октября 2025 года по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы СМИ, в том числе о новых санкциях против России.
«Теперь что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии.
Известно, что в свою первую президентскую итерацию президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации. Они на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта – и чисто политический, и экономический.
Что касается политического, о чем здесь идет речь? Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов. Это первое», – ответил Владимир Путин.
Что касается экономической стороны санкций, то здесь российский президент прямо говорит, что ничего здесь хорошего и приятного нет. Но если посмотреть объективно и профессионально на экономическую сторону этих санкций, то, по словам Владимира Путина, выявляется следующая картина:
Сейчас США добывают около 13,5 млн баррелей нефти в сутки и занимают первое место. На втором месте Саудовская Аравия (около 10 млн), на третьем – Россия (около 9,5 млн). При этом США потребляют 20 млн баррелей в сутки, и разницу им приходится закупать.
Саудовская Аравия экспортирует около 9 млн тонн нефти и нефтепродуктов, Россия – около 7,5 млн. Вклад России в мировой энергетический баланс значителен. И этот баланс устраивает и производителей, и потребителей. Ломать его – занятие неблагодарное, в том числе и для тех, кто пытается это сделать. Почему?
Разумеется, можно какую-то часть (но не все, это невозможно) нефтеэкспорта России заместить на мировом рынке. Но, во-первых, это требует времени, во-вторых, это требует больших инвестиций. Рост мирового потребления энергоресурсов делает углеводороды незаменимыми в обозримом будущем.
Так что резко нарастить добычу нефти, чтобы заместить российскую нефть, не представляется возможным. Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены, в том числе на автомобильных заправках в тех же США. А если учитывать внутриполитический календарь в тех же Штатах, то понятно, насколько чувствительны будут некоторые процессы в этой связи.
Вводя новые санкции против России, против ее нефтеэкспорта, США и другие страны, таким образом, буквально стреляют себе в ногу, подвергая своих граждан экономическим лишениям в виде инфляции.
«Но не важно. Для нас важно другое, что мы чувствуем себя уверенно, устойчиво, и, несмотря на определенные потери – они, конечно, будут, связано это со многими обстоятельствами, – тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», – заявил российский президент.
В чем прав Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио прав в том, что возможности для дальнейшего санкционного давления на Россию близки к исчерпанию. Практика показывает: столь масштабные ограничения в первую очередь бьют по гражданам тех стран, чьи политики инициируют новые санкции. Рубио фактически признает, что дальнейшее давление упирается в естественный предел – и это трезвый взгляд на ситуацию.
Безусловно, санкции осложнили работу российских компаний и сузили пространство международной кооперации – важного драйвера технологического прогресса. Однако большинству компаний удалось адаптироваться, выстроить импортозамещение и занять пустующие ниши, оставшиеся после ухода иностранных игроков. Так, по данным «Коммерсанта» со ссылкой на главу Минэнерго Сергея Цивилева, к 2027 году планы импортозамещения в нефтегазовой отрасли будут полностью выполнены.
Заявление Марко Рубио показывает, что ведущая западная страна фактически признает бесперспективность разговора с Россией языком санкций. Это означает поиск иных подходов – более прагматичных и учитывающих реальное состояние мировой экономики и торговли, о чем так последовательно говорит президент Владимир Путин.