ДОСААФ Татарстана за девять месяцев подготовил более 6,3 тыс. водителей

В организациях ДОСААФ Татарстана с января по сентябрь 2026 года подготовили 6 377 водителей. Обучение проводят 25 автошкол и местных отделений общества, в которых работают 229 инструкторов, сообщили в ДОСААФ РТ.

Самым востребованным направлением стала подготовка водителей категории «В» – за девять месяцев ее прошли почти 5 тыс. человек.

Обучение включает теоретические занятия, отработку навыков на автодроме и практику на городских маршрутах. Курсанты учатся оценивать дорожную обстановку, соблюдать дистанцию, проверять слепые зоны, проезжать перекрестки и взаимодействовать с пешеходами. Отдельное внимание уделяют вождению в сложных погодных условиях и в темное время суток.

Качество подготовки оценивают на внутренних экзаменах. Инструкторы проходят ежемесячную аттестацию, а методисты образовательных организаций проверяют проведение занятий. Повышение квалификации преподавателей и инструкторов организуют не реже одного раза в три года.

В 2025–2026 учебном году ДОСААФ Татарстана также обновил автопарк, реконструировал автодромы и актуализировал учебные программы и материальную базу.

Еще одним направлением остается подготовка специалистов по военно-учетным специальностям. За январь–сентябрь 2026 года обучение прошли более 1,1 тыс. человек, большинство из них освоили управление автомобилями категории «С».

Кроме того, ДОСААФ РТ совместно с фондом «Защитники Отечества» обучает ветеранов специальной военной операции вождению автомобилей с ручным управлением. В 2025 году такую подготовку прошли 39 человек, а за первые восемь месяцев 2026 года – еще 33 ветерана.