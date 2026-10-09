ДОСААФ Татарстана проведет Кубок по пулевой стрельбе среди школьников республики

Кубок по пулевой стрельбе памяти великого Героя Советского Союза Бориса Кузнецова среди школьников проведет Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Татарстана в начале следующего года. Как отметил руководитель ПОУ СТК «Центр» ДОСААФ РТ Айрат Багавиев, соревнования будут также приурочены к 100-летию организации.

«Мы ежегодно, традиционно этот кубок проводим с детьми, которые проходят отборочные туры в районах республики. И к юбилею мы обязательно проведем кубок», – рассказал Багавиев.

При этом в ДОСААФ РТ регулярно, по 2-3 раза в неделю, проходят небольшие турниры по стрельбе среди учащихся школ. Например, сегодня такой турнир прошел для учеников 10 Б класса Казанского лицея № 2. Соревнования прошли в интерактивном формате: упражнение на точность с использованием ММГ пистолета Макарова и дуэльные встречи по системе плей-офф.

«Благодаря новым технологиям лазерный режим пистолета Макарова очень сильно выручает в плане безопасности и обучения навыкам стрельбы. Детям это нравится, элемент состязательности делает определенную химию – ребята начинают творить удивительные вещи», – отметил Багавиев.

Сами ребята с восторгом отзываются о таком соревновании, где они могут посоревноваться друг с другом в стрельбе. «Очень интересно, эмоции переполняют, хотя до этого уже стрелял в тирах с отцом и дедушкой», – поделился впечатлениями один из воспитанников лицея № 2 Хайрутдинов Хайдар.

Отметим, что 10 февраля 2027 года ДОСААФ Татарстана исполнится 100 лет. Сегодня организация готовит водителей и специалистов по военно-учётным специальностям, занимается патриотическим воспитанием молодёжи, развивает технические и авиационные виды спорта, помогает военнослужащим и ветеранам.