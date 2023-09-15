ДОСААФ РТ заплатит 105 тысяч рублей контрактникам по востребованным специальностям

Региональная общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» в Татарстане дополнительно выплатит 105 тысяч рублей военнослужащим востребованных специальностей, заключившим контракт с Министерством обороны России.

«Да, такие выплаты есть, они предусмотрены для водителей, водителей-механиков, наводчиков-операторов боевых машин и операторов БПЛА, которые имеют боевой опыт», – объяснил «Татар-информу» начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

По словам Токмакова, при заключении контракта сроком от одного года, военнослужащий востребованной специальности получит единовременно, вместе с выплатой от Министерства Обороны, 300 тысяч рублей.

Подробную информацию об условиях или необходимых документах можно получить по телефону горячей линии 117, на сайте http://heroes-tatarstan.ru или обратившись в ближайший военный комиссариат.