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ДОСААФ РТ заплатит 105 тысяч рублей контрактникам по востребованным специальностям
Региональная общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» в Татарстане дополнительно выплатит 105 тысяч рублей военнослужащим востребованных специальностей, заключившим контракт с Министерством обороны России.
«Да, такие выплаты есть, они предусмотрены для водителей, водителей-механиков, наводчиков-операторов боевых машин и операторов БПЛА, которые имеют боевой опыт», – объяснил «Татар-информу» начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.
По словам Токмакова, при заключении контракта сроком от одного года, военнослужащий востребованной специальности получит единовременно, вместе с выплатой от Министерства Обороны, 300 тысяч рублей.
Подробную информацию об условиях или необходимых документах можно получить по телефону горячей линии 117, на сайте http://heroes-tatarstan.ru или обратившись в ближайший военный комиссариат.
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