ДОСААФ РТ возглавил экс-зампрокурора республики Сергей Старостин

ДОСААФ РТ

Сегодня нового руководителя ДОСААФ РТ представил коллективу Первый заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Совета РОГО ДОСААФ РТ Рустам Нигматуллин. Им стал экс-зампрокурора РТ генерал-майор Сергей Старостин.

С сегодняшнего дня он занимает дожность и.о. председателя ДОСААФ РТ. Его кандидатуру еще должен утвердить президиум республиканского совета организации, в который входят представители республиканских ведомств и учреждений.

Сергей Старостин уроженец Казани, выпускник юрфака КГУ.

Свой трудовой путь начал в 1992 году в должности помощника прокурора Ленинского района Казани. Последние четыре года был первым заместителем прокурора республики.