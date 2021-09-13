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13 сентября 2021  14:32
Полина Шевчук

ДОСААФ РТ возглавил экс-зампрокурора республики Сергей Старостин

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ДОСААФ РТ возглавил экс-зампрокурора республики Сергей Старостин
ДОСААФ РТ

Сегодня нового руководителя ДОСААФ РТ представил коллективу Первый заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Совета РОГО ДОСААФ РТ Рустам Нигматуллин. Им стал экс-зампрокурора РТ генерал-майор Сергей Старостин.

С сегодняшнего дня он занимает дожность и.о. председателя ДОСААФ РТ. Его кандидатуру еще должен утвердить президиум республиканского совета организации, в который входят представители республиканских ведомств и учреждений.

Сергей Старостин уроженец Казани, выпускник юрфака КГУ. 

Свой трудовой путь начал в 1992 году в должности помощника прокурора Ленинского района Казани. Последние четыре года был первым заместителем прокурора республики.

#назначение
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