ДОСААФ РТ направил бойцам 30 тонн гуманитарной помощи

Из Казани в зону проведения СВО отправился крупный гуманитарный груз от ДОСААФ Татарстана. Общий вес груза составил примерно 30 тонн. Кроме этого, были отправлены девять автомобилей марки «Нива», три машины модели «УАЗ», один прицеп с мобильной баней, машина для технического обслуживания один экскаватор.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Груз формировался исходя из запросов наших ребят, которые находятся в зоне СВО. Конечно, остро ощущаются необходимость и важность этого груза», – рассказал начальник отдела ДОСААФ Республики Татарстан Альберт Мурзин.

Несколько транспортных средств, включенных в состав гуманитарной помощи, отправятся своим ходом. Им предстоит долгий путь в Луганскую и Донецкую Народные Республики, чтобы передать все собранное нашим бойцам.

«Аккумуляторные батареи, резина, масла, смазки — все было поменяно, и машины готовы к эксплуатации», – рассказал Альберт Мурзин.

Машины были отремонтированы и подготовлены к использованию местными подразделениями ДОСААФ. От каждого района Татарстана поступила хотя бы одна машина. Они находятся в отличном состоянии, ничем не отличаясь от новых авто. На них установлены новые диски, шины и другие детали. Представители ДОСААФ уверяют — эти автомобили точно не подведут.

Если все же произойдет поломка, на помощь придет огромная машина-мастерская на основе ЗиЛ-131. В ее кузове есть все необходимое для ремонта оружия и других предметов, включая даже автомобили.

В состав гуманитарного груза также вошли одежда, еда и предметы первой необходимости. Среди них было огромное разнообразие товаров.

«Тут все нужное нашим бойцам. То, что требуется им для выполнения своих задач», – отметил Альберт Мурзин.