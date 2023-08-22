ДОСААФ РТ направил контрактникам Татарстана в зону СВО гуманитарный груз и оборудование

Сегодня из ДОСААФа РТ в зону специальной военной операции отправили партию гуманитарного груза и спецоборудования для контрактников из Татарстана. В две фуры погрузили автомобиль, квадроцикл и строительные материалы.

«С самого начала специальной военной операции ДОСААФ РТ занимает активную позицию и проводит большую работу по обеспечению мобилизованных, добровольцев и всех солдат, принимающих в ней участие.

«По поручению правительства РТ на протяжении полутора лет мы отправили более двухсот единиц техники, обмундирования, коптеров и прочего. За 1,5 года мы отправили более 30 колонн», – рассказал «Татар-информу» председатель правления ДОСААФ РТ Сергей Старостин.

Он отметил, что бойцы из подразделений Ахмат, Алга и других спецподразделений отлично экипированы, одеты, обуты и используют новейшее оборудование.

«Вопросов к обеспечению у них нет. Мы специализируемся на доставке спецтехники, спецсредств, оборудования и аммуниции. Гуманитарный груз для нас сопутствующий. В этот раз отправляем внедорожники, квадроциклы, прицепы, в прошлый раз отправляли бульдозеры и другое тяжелое оборудование. Все крупные татарстанские организации нам помогают и отдельные личности тоже», – дополнил он.