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ДОСААФ РТ дополнительно выплатит 105 тысяч рублей новым контрактникам с боевым опытом
Региональная общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» в Татарстане дополнительно выплатит 105 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны России.
Обязательное условие для участия в акции – наличие боевого опыта и ранее заключенного контракта.
Дополнительную выплату можно получить, заключив контракт в Татарстане до 18 августа этого года. Количество мест ограничено, всего планируется набрать 140 человек. Суммарно, участник акции получит единоразовую выплату в размере 195 тысяч рублей от Министерства обороны и 105 тысяч рублей от ДОСААФ РТ.
«На данный момент требуются участники боевых действий со специальностями: водитель-механик, фельдшер, санитар, оператор БПЛА», – сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.
Подробную информацию об условиях или необходимых документах можно получить на горячей линии 117, сайте http://heroes-tatarstan.ru или при обращении в ближайший военный комиссариат.
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