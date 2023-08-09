ДОСААФ РТ дополнительно выплатит 105 тысяч рублей новым контрактникам с боевым опытом

Региональная общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» в Татарстане дополнительно выплатит 105 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны России.



Обязательное условие для участия в акции – наличие боевого опыта и ранее заключенного контракта.

Дополнительную выплату можно получить, заключив контракт в Татарстане до 18 августа этого года. Количество мест ограничено, всего планируется набрать 140 человек. Суммарно, участник акции получит единоразовую выплату в размере 195 тысяч рублей от Министерства обороны и 105 тысяч рублей от ДОСААФ РТ.

«На данный момент требуются участники боевых действий со специальностями: водитель-механик, фельдшер, санитар, оператор БПЛА», – сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

Подробную информацию об условиях или необходимых документах можно получить на горячей линии 117, сайте http://heroes-tatarstan.ru или при обращении в ближайший военный комиссариат.