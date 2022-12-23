«Дорожу нашими отношениями»: Путин поздравил Алиева с наступающим днем рождения

Президент России Владимир Путин направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения. Завтра ему исполнится 61 год.

В послании Путин отметил личный вклад Алиева в развитие и укрепление позиций Азербайджана на международной арене, в упрочение союзничества с Россией.

«Под вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить ваш личный вклад в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия между нашими государствами», — отмечается в поздравлении, опубликованном на сайте Президента Азербайджана.

Также Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшей совместной работе для решения актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки и пожелал коллеге здоровья, успехов и благополучия.