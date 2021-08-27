Дорожные знаки появились в коридорах двух казанских школ

Новая система навигации появилась в двух школах Казани – лицее №121 им. Героя Советского Союза С.А. Ахтямова и средней общеобразовательной русско-татарской школе №13. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Фото: © городская Госавтоинспекция

В коридорах учебных заведений разместили дорожные знаки, которые указывают направление движения, ограничивают скорость, а также информируют школьников о приближении к столовой, лестнице и так далее. Так, к примеру, на входе в школу установлен знак «STOP», а у медпункта — «Пункт первой медицинской помощи».

Фото: © городская Госавтоинспекция

Пилотный проект направлен в первую очередь на обучение ребят правилам дорожного движения. С помощью системы навигации школьники повторяют ПДД, учатся правильно считывать знаки, что поможет им в дальнейшем увереннее ориентироваться в реальных дорожных ситуациях.

