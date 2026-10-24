Дорожные службы Казани провели учения перед зимним сезоном

Фото: официальный портал города Казань

В преддверии зимы дорожные предприятия Казани провели комплексные учения для проверки готовности спецтехники и алгоритмов работы городских служб. В тренировочном прогоне участвовали более 30 специалистов комитета внешнего благоустройства, Центра городской трансформации, администраций районов и профильных дорожно-эксплуатационных предприятий. Об этом сообщает мэрия Казани.

Основная задача тренировки – отработка всех этапов подготовки к зимней уборке, от планирования до выхода техники на линию. Проверили распределение участков уборки, расстановку приоритетов и распределение техники в зависимости от ее технического состояния. На каждой базе протестировали готовность водителей самосвалов, погрузчиков и комбинированных дорожных машин, а также процессы получения путевых листов, прохождения предрейсовых медосмотров и техконтроля транспорта.

Особое внимание уделили работе в системе «Монитор города»: проверялась корректность внесения данных, отображение техники на карте и удобство интерфейса для операторов.

Маршрут инспекции охватил четыре базы подрядных организаций: «Городские мосты», трест «Горводзеленхоз», «ДРЭУ Кировского района» и «Городское благоустройство».

Результаты показали положительную динамику: по сравнению с прошлым годом время выхода водителей на линию значительно сократилось, задержек при выпуске транспорта не зафиксировано. Слабым местом оказалось оформление документации: несмотря на упрощение процедур, данные для отчетности приходится вносить в разные информационные системы, что создает дополнительную нагрузку на сотрудников.

Для устранения бюрократических барьеров решено перевести планирование к единому источнику. В ближайшее время комитет внешнего благоустройства организует встречу диспетчеров и специалистов Центра городской трансформации для оптимизации документооборота в цифровой среде.

Мэрия Казани напоминает, что с 15 октября дорожные службы города перешли на зимний режим работы. В сезоне 2026–2027 годов уборку улично-дорожной сети площадью свыше 23 млн кв. метров обеспечат четыре подрядные организации. Городской парк зимней техники насчитывает 580 машин.