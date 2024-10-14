Площадь убираемых дорог в Казани к предстоящей зиме увеличилась на 550 тыс. кв. метров

Дорожные службы Казани с 15 октября переходят на зимний режим работы. Продлится он 182 дня и завершится 15 апреля 2025 года, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«К этому моменту диспетчерская служба подрядных организаций уже переведена на круглосуточный режим работы. Также организовано постоянное дежурство необходимого количества техники», - уточнил он.

Площадь убираемых дорог города в этом году составит более 23 млн кв. м, почти 4 млн «квадратов» из них – это тротуары. Показатель в сравнении с прошлым годом увеличился почти на 550 тыс. кв. метров. Это связано с вводом в эксплуатацию новых участков дорог, выполнением работы по реконструкции дорожного полотна и строительством новых тротуаров.

По словам замруководителя исполкома, в городском парке зимней уборочной техники с учетом субподрядных организаций насчитываются в общей сложности 562 единицы. На сегодня к работам в зимних условиях готова большая часть машин – 75% от общего количества. В случае резкого ухудшения погоды и наступления снегопадов в рамках оперативного плана «Буран» в короткий срок парк уборочной техники смогут увеличить до 1 тыс. единиц.

«На особом контроле в период межсезонья находятся все пешеходные участки улиц. В конце сентября организована проверка состояния готовности предприятий к работе в зимних условиях. На сегодня скорректированы маршрутные карты работы уборочной техники, проведены подробные инструктажи водителей и механизаторов», - заключил Куляжев.

фото: скриншот презентации