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Дорожные службы Казани перешли на круглосуточное дежурство
Из-за ухудшения погоды дорожные службы Казани переведены на круглосуточный режим работы. Об этом рассказали в Комитете внешнего благоустройства города.
Зимний сезон, говорится в сообщении — самый активный для специалистов. К настоящему времени они завершили подготовку техники. При необходимости мосты, дороги и путепроводы города будут обрабатываться песко-соляной смесью и реагентами. Кроме того, проходят практику новые водители-механизаторы.
В комитете напомнили, что в ближайшие дни в столице Татарстана прогнозируются сильные осадки: дождь, мокрый снег. Ветер усилится до 25 м/с, а в ночные часы возможны заморозки до −2 градусов.
«Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах. При переходах температур через ноль возможны обледенения. Поэтому не забудьте поменять резину на колесах авто», — подчеркнуто в тексте.
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