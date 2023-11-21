Дорожные службы Бугульмы с 3 часов утра боролись со снежной стихией на улицах

Глава Бугульминского района Линар Закиров в своих социальных сетях рассказал, как идут работы по очистке города от выпавшего накануне снега. В Бугульме содержанием городских дорог занимается подрядная организация ООО «Бугульма-Сервис», выигравшая тендер.

«В республике объявлено штормовое предупреждение. Погодные условия в Бугульме со вчерашнего дня ухудшились. По прогнозам синоптиков, до 23 ноября количество выпавших осадков может составить от половины до полной месячной нормы. Сегодня днем в Бугульме прогнозируются метель, мокрый снег и дождь. Наша дорожная служба с 3:00 очищает город. В работе сегодня задействовано 10 единиц техники. С 6 часов утра дворники компании вручную очищают автобусные остановки, выходы на пешеходные переходы. В течение дня подключим дополнительные силы», — сообщил мэр Бугульмы.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, для каждой улицы в городе установлен график и приоритет расчистки и обработки дорожного полотна — в зависимости от интенсивности и состава движения, а также от погодно-климатических характеристик.

В первую очередь производится расчистка дорог первой категории — с интенсивным движением и автобусными маршрутами.

Важную часть работы по сезонному обслуживанию улично-дорожной сети составляет очистка тротуаров, остановочных павильонов, парков и скверов, обработка противогололедными материалами. Собранный снег вывозится на специальный полигон.

Линар Закиров также сообщил, что на предприятии работает круглосуточная диспетчерская служба. Если у жителей города возникли вопросы, замечания или предложения, можно позвонить по телефону: 8 (85594) 7-03-04.