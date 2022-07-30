Дорожные работы завершены в 28 дворах Нижнекамского района Татарстана

В Нижнекамском районе продолжается реализация президентской программы «Наш двор». На 29 июля дорожные работы завершены на территории 28 дворов района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Руководитель исполкома Рамиль Муллин побывал на объектах благоустройства и оценил, как ведутся работы по реализации программы «Наш двор» и капитальному ремонту многоквартирных домов. Вместе с представителями различных структур он осмотрел придомовую территорию многоквартирных домов №72г и 72д по проспекту Химиков.

На сегодняшний день во дворе идет подготовка к асфальтированию тротуаров и площадок под монтаж детских и спортивных комплексов. Также в ближайшем будущем тут установят малые архитектурные формы, скамейки и урны, наружное освещение.

Муллин особое внимание уделил вопросам благоустройства прилегающей территории, в том числе формированию зеленых насаждений. Жильцы домов пообещали и сами помочь облагородить территорию — рядом с домами они планируют высадить яблони.

Всего в этом году по президентской программе «Наш двор» в Нижнекамске и районе благоустроят 69 дворов. Финансовый лимит на благоустройство дворов Нижнекамскому району выделен в размере 621,7 млн рублей. На дорожные работы направлено 514,6 млн рублей, на устройство малых архитектурных форм — 53,5 млн, на освещение — 53,5 млн.

Рамиль Муллин также осмотрел, как ведутся фасадные работы многоквартирных домов. Уже совсем скоро многоквартирные дома №22 и 22а по улице Бызова заиграют яркими красками и обретут новый вид. Сейчас рабочие утепляют фасады домов, а также красят их. Кроме того, территория двух домов вошла в программу «Наш двор».

Одна из жительниц рассказала руководителю исполкома, что в целом горожане работами довольны, но посетовала на недостаточное освещение и нехватку инфраструктуры для детей.

«Необходимо довести все работы до ума. Конечно, территорию необходимо и благоустроить — посадить деревья или обустроить небольшой сквер», — заметил Муллин.

По информации пресс-службы Нижнекамского района РТ, всего в этом году в Нижнекамске и районе в рамках капитального ремонта многоквартирных домов отремонтируют 111 жилых зданий.