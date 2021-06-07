Дорожные работы по программе «Наш двор» завершены в 19 дворах Казани

Программа «Наш двор» в Казани выполнена на 23%, дорожные работы завершены в 19 дворах — по улицам Декабристов, Беломорская, Седова, Гвардейская. В данных дворах расширена проезжая часть, выполнено устройство новых тротуаров, площадок под малые архитектурные формы. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

«В текущем году на реализацию программы „Наш двор“ выделено 2,3 млрд рублей. В рамках программы предусмотрено благоустройства 408 дворовых территорий площадью асфальтобетонного покрытия более 500 тыс. кв. метров», — напомнил докладчик в начале своего выступления.

На данный момент в Казани ведутся работы в 131 дворе. По проекту в них также предусмотрены ремонт тротуаров, проездов, наружных сетей освещения, установка детских площадок, спортивного оборудования, малых архитектурных форм и урн.

Перед началом работ жителям дворов представляют детальный план благоустройства дворов. По словам докладчика, жители максимально вовлечены в процесс ремонта, для их замечаний созданы группы в социальных сетях, а также горячая линия. В текущем году за время реализации проекта поступило 1 720 обращений, по каждому дан соответствующий ответ.