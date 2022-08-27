Дорожные работы по программе «Наш двор» завершены в 11 районах Татарстана

В Татарстане дорожные работы по программе «Наш двор» завершились в 11 районах республики, еще в 11 их окончание запланировано на 30 августа. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Арина Петрова.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Средний процент выполнения дорожных работ составляет 94%. Они полностью завершены в Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Дрожжановском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Черемшанском и Ютазинском районах, отметила докладчик.

Кроме того, продолжаются работы по организации освещения дворовых территорий, средний процент выполнения равняется 92%. Завершить их предполагается 15 сентября.

Арина Петрова обратила внимание на то, что в некоторых дворах фонарные столбы установлены уже давно, но не подключены, что вызывает недовольство местных жителей.

Помимо этого, ведутся работы по монтажу оборудования, 70% уже установлено. Вместе с тем в 11 районах, Аксубаевском, Актанышском, Дрожжановском, Мензелинском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Черемшанском и Ютазинском, они завершены.

Еще шесть муниципалитетов завершат размещение оборудования к 30 августа, тогда как в 23 других его монтаж продлится до середины сентября, заметила представитель Фонда «Институт развития городов РТ».

Арина Петрова также сообщила об обращениях жителей, вызванных реконструкцией дворов. Они выражают недовольство затянувшимися сроками ремонта, повреждением деревьев при проведении работ и рассказывают о других проблемах.