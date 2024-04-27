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Дорожные работы по «Нашему двору» стартовали в Казани, Челнах и 22 районах Татарстана
Дорожные работы в рамках республиканской программы «Наш двор» проводятся в 22 районах Татарстана из 32, а также в Казани и Набережных Челнах. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, рассказала директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина.
Она уточнила, что текущий объем выполнения данного вида работ составляет 5%, динамика за две недели — 4%. Сегодняшний масштаб — 160 дворов.
Также стартовали работы по установке наружного освещения в 143 дворах 11 муниципальных образований. Выполнение — 5%, динамика за две недели — 4%.
На складах хранится 31% готовых изделий для программы. 38% детского и спортивного оборудования поставлено, уличного оборудования — 22%.
Наиля Зинатуллина доложила, что в адрес программы «Наш двор» за прошедшие 2 недели поступило 368 обращений, а с начала года — 1060. Она призвала ответственных на местах своевременно и качественно отрабатывать все полученные от татарстанцев обращения (норматив — 3 рабочих дня).
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