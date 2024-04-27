Дорожные работы по «Нашему двору» стартовали в Казани, Челнах и 22 районах Татарстана

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Дорожные работы в рамках республиканской программы «Наш двор» проводятся в 22 районах Татарстана из 32, а также в Казани и Набережных Челнах. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, рассказала директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина.

Она уточнила, что текущий объем выполнения данного вида работ составляет 5%, динамика за две недели — 4%. Сегодняшний масштаб — 160 дворов.

Также стартовали работы по установке наружного освещения в 143 дворах 11 муниципальных образований. Выполнение — 5%, динамика за две недели — 4%.

На складах хранится 31% готовых изделий для программы. 38% детского и спортивного оборудования поставлено, уличного оборудования — 22%.

Наиля Зинатуллина доложила, что в адрес программы «Наш двор» за прошедшие 2 недели поступило 368 обращений, а с начала года — 1060. Она призвала ответственных на местах своевременно и качественно отрабатывать все полученные от татарстанцев обращения (норматив — 3 рабочих дня).