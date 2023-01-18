Дорожные фирмы из Узбекистана захотели строить платную дорогу Алексеевское — Альметьевск

Дорожные организации Узбекистана будут участвовать в строительстве платной автодороги Шали (М7) — Бавлы (М5) на участке Алексеевское — Альметьевск. Этот вопрос обсудили на совещании министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Россия является стратегически важным партнером Узбекистана, отметил Насриев. «Наши взаимоотношения носят дружественный характер, и на межрегиональном сотрудничестве мы всегда ставим в пример сотрудничество Татарстана с регионами Узбекистана», — сказал он.

До этого участники делегации Узбекистана вместе с главой Миндортранса Татарстана оценили ход строительства дороги Шали (М7) — Бавлы (М5), ознакомились с объемом работ и проектными документами. Кроме того, они встретились с представителями подрядных организаций, заказчиками и проектировщиками, которые задействованы на объекте.

По итогам двухдневного визита стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.