Дорожную спецтехнику в Казани на 75% подготовили к зиме

С 15 октября дорожные службы Казани перешли на зимний режим работы. Для очистки улиц и тротуаров от снега задействуют 562 единицы спецтехники. На сегодня ее готовность составляет 75%, рассказали в мэрии столицы РТ.

Предстоящей зимой дорожным службам предстоит очищать территорию площадью 23 млн квадратных метров, в том числе 4 млн «квадратов» тротуаров. Ожидается, что во время сильных снегопадов — при плане «Буран» — на улицы выведут до 1 тысячи машин.

Также к уборке привлекут 495 водителей-механизаторов и 887 рабочих. Набор специалистов продолжается.

До конца года городе определено четыре подрядные организации, которые будут отвечать за расчистку территорий в определенных районах. Так, МУП «Городское благоустройство» будет работать в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах, МУП «Городские мосты» — в Советском, «ДРЭУ» — в Кировском и Московском, а трест «Горводзеленхоз» — в Вахитовском и Приволжском.

С началом нового режима работы дорожные службы работают в круглосуточном режиме, организовано дежурство техники.

Кроме того, продолжается закупка песко-соляной смеси для противогололедной обработки улиц. В настоящее время закуплено 54 тыс. из необходимых 64 тысяч тонн. Ожидается, что работа завершится к концу месяца. Приобретено и 6,8 тысячи тонн реагентов, в скором времени предприятия закупят еще 3,2 тысячи, а в декабре — 4,2 тысячи. Для обработки тротуаров приобретено 590 тонн реагента с мраморной крошкой.

Снег, убранный с улиц, будет вывозиться на восемь снегоплавильных пунктов «Водоканала», которые способны принимать порядка 8 тысяч тонн ежедневно. Также на улице Тэцевской будет предусмотрена территория для хранения снега площадью 12 тысяч квадратных метров, в районах появятся дополнительные места для временного складирования.

В мэрии сообщили, что зимний режим работы будет действовать до 15 апреля. Его продолжительность составит 182 дня.