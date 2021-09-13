Дорожники защитили от износа около 30 километров трассы М7 в Татарстане

В Татарстане около 30 километров трассы М7 «Волга» защитили от износа. Дорожники обновили три участка автодороги в Елабужском, Мензелинском и Актанышском районах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Проведенные работы позволят продлить срок эксплуатации конструктивных слоев дорожной одежды и обеспечить нормативные ровность и сцепление покрытия», — отметили в организации.

В частности, на участках 1097–1103 км и 1127–1137 км дорожники уложили верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и интенсивности движения.

Рабочие также укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку.

На участке 1000–1011 км в Елабужском районе специалисты уложили защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Всего в этом году в нормативное состояние приведут более 100 километров федеральных автодорог в Татарстане. В прошлом году работы были проведены на 82 километрах.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».