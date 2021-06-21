Дорожники в Татарстане по нацпроекту отремонтируют участок дороги Заинск — Бухарай

В Заинском районе Татарстана дорожники начали капремонт участка автодороги Заинск — Бухарай. Работы ведутся на участке от 13,8 до 17,9 км по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

«Во время ремонта на участке протяженностью 1,58 километра запланирована холодная регенерация основания с добавлением цемента, на участке протяженностью 2,52 километра — полная замена дорожной одежды с последующим устройством верхнего слоя покрытия из высокопрочного асфальтобетона», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установят 596 метров барьерных ограждений, 104 сигнальных столбика, 36 дорожных знаков, укрепят обочины по 1,5 метра с каждой стороны и нанесут дорожную разметку. На данный момент переустроены девять водопропускных труб.

В ведомстве пояснили, что отремонтированный участок обеспечит безопасный проезд школьного и пассажирского автотранспорта. Завершить капитальный ремонт планируется к 30 сентября.

Национальные проекты реализуются начиная с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина на территории всей страны.