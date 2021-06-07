Дорожники в Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу Алексеевское – Высокий Колок

В Татарстане дорожники отремонтировали участок автодороги Алексеевское — Высокий Колок. Работы проведены в Алькеевском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке от 34 до 36 км уложен верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны дороги и нанесли разметку.

Всего в этом году по национальному проекту в Татарстане отремонтируют 96,7 км региональных автомобильных дорог. Это позволит достичь 48,2% нормативного состояния дорог регионального значения.

Национальные проекты реализуются по всей стране по инициативе Президента России Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ