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Ру Тат
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5 мая 2021  08:00

Дорожники в Татарстане по нацпроекту начали ремонт автодороги Столбище — Атабаево

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В Татарстане дорожники приступили к ремонту автодороги Столбище — Атабаево. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

Ремонт региональной автомобильной дороги запланирован на участке от 11 до 13,6 км в Лаишевском районе. Здесь будет уложен верхний слой дорожного покрытия из высокоплотного асфальтобетона. 

«Специалисты восстановят и закрепят оси трассы, обработают стыки, укрепят обочины, — отметили в министерстве. — Уже начались работы по устройству выравнивающего слоя».

Автодорога Столбище — Атабаево имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров.

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 96,7 км региональных дорог. Для этого из республиканского бюджета выделено более 1,3 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

ремонт автодороги
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