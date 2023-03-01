Дорожники в РТ перейдут на шестилетние госконтракты по содержанию федеральных трасс

Федеральные дорожники в Татарстане перейдут на шестилетние государственные контракты по содержанию трасс. Это поможет подрядным организациям обновить парк техники и применять более качественные материалы при выполнении работ. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

«Преимущества таких контрактов в долгосрочном планировании. Например, подрядные организации смогут брать технику в лизинг, использовать долговечные материалы. Здесь финансовые вложения идут в первый год, а потом экономия за счет качества», – рассказал собеседник информагентства.

Гатауллин отметил, что в 2010 году Росавтодор перешел к долгосрочным контрактам по содержанию автомобильных дорог – с однолетних на трехлетние. А в 2013 году государственные контракты были заключены уже на 5,5 лет.

«Это было сделано специально с учетом запланированного перехода от одного контракта к другому в летний период. Действующие долгосрочные контракты по содержанию заканчиваются в этом году 30 июня. Сейчас ожидаем распоряжение Правительства России о шестилетних контрактах», – подчеркнул замначальника управления.

В частности, предполагается, что на федеральных дорогах с 1 июля 2023 года по 30 июня 2029 года будут действовать шестилетние государственные контракты по содержанию дорог, уточнил спикер.

В Татарстане в этом зимнем сезоне при содержании федеральных дорог задействованы 377 единиц специальной техники. Подрядные организации заготовили 146 тыс. тонн пескосоляной смеси, в том числе 29,2 тыс. тонн технической соли и 116,8 тыс. тонн песка, а также около 18 тыс. тонн чистой соли.

«Израсходовано 84 тыс. тонн пескосоляной смеси и 8,6 тыс. тонн чистых хлоридов, что составляет от объема заготовки 58% и 48% соответственно. По сравнению с прошлым годом расход чуть меньше. Но в прошлом году и зима была очень снежной. А в целом расход соответствует этому периоду», – заключил Гатауллин.