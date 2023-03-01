©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Дорожники в РТ перейдут на шестилетние госконтракты по содержанию федеральных трасс
Федеральные дорожники в Татарстане перейдут на шестилетние государственные контракты по содержанию трасс. Это поможет подрядным организациям обновить парк техники и применять более качественные материалы при выполнении работ. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.
«Преимущества таких контрактов в долгосрочном планировании. Например, подрядные организации смогут брать технику в лизинг, использовать долговечные материалы. Здесь финансовые вложения идут в первый год, а потом экономия за счет качества», – рассказал собеседник информагентства.
Гатауллин отметил, что в 2010 году Росавтодор перешел к долгосрочным контрактам по содержанию автомобильных дорог – с однолетних на трехлетние. А в 2013 году государственные контракты были заключены уже на 5,5 лет.
«Это было сделано специально с учетом запланированного перехода от одного контракта к другому в летний период. Действующие долгосрочные контракты по содержанию заканчиваются в этом году 30 июня. Сейчас ожидаем распоряжение Правительства России о шестилетних контрактах», – подчеркнул замначальника управления.
В частности, предполагается, что на федеральных дорогах с 1 июля 2023 года по 30 июня 2029 года будут действовать шестилетние государственные контракты по содержанию дорог, уточнил спикер.
В Татарстане в этом зимнем сезоне при содержании федеральных дорог задействованы 377 единиц специальной техники. Подрядные организации заготовили 146 тыс. тонн пескосоляной смеси, в том числе 29,2 тыс. тонн технической соли и 116,8 тыс. тонн песка, а также около 18 тыс. тонн чистой соли.
«Израсходовано 84 тыс. тонн пескосоляной смеси и 8,6 тыс. тонн чистых хлоридов, что составляет от объема заготовки 58% и 48% соответственно. По сравнению с прошлым годом расход чуть меньше. Но в прошлом году и зима была очень снежной. А в целом расход соответствует этому периоду», – заключил Гатауллин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»