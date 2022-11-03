Дорожники в Набережных Челнах обновили шесть километров трассы М7

В Набережных Челнах обновили шесть километров трассы М7 на участке от 1047 по 1053 километр, который проходит по Казанскому проспекту. Дорожники уложили покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом климата и интенсивности движения, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Кроме того, специалисты выполнили досыпку обочин и нанесли дорожную разметку термопластиком. Напомним, в прошлом году в РТ защитили слоями износа участки автодороги М7 общей протяженностью 26 километров. Работы были проведены в Елабужском, Мензелинском и Актанышском районах.

В целом в этом году в Татарстане защитные и слои износа нанесли на 93 километрах федеральных дорог. При таких работах обновляют только верхний слой покрытия, который наиболее подвержен износу и образованию колеи.