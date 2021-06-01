Дорожники в Казани по нацпроекту отремонтируют улицы Гладилова и Поперечно-Базарная

Дорожники в Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновят проезжие части улиц Гладилова и Поперечно-Базарная. Общая протяженность отремонтированного участка составит 1,3 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Улица Гладилова будет отремонтирована полностью, а улица Поперечно-Базарная — до улицы Краснококшайская. «На Поперечно-Базарной рабочие завершили устройство верхнего слоя дорожного покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также тротуаров. На проезжей части улицы Гладилова дорожники уложили выравнивающий слой, тротуары отремонтировали на 45%», — отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты установят 52 дорожных знака, 768 метров пешеходных ограждений и четыре остановочных павильона, а также нанесут разметку.

В Казанской агломерации в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 23 объекта, в том числе 11 — в Казани. К концу года доля автодорог, находящихся в нормативном состоянии на территории агломерации, составит 84,5%.

Национальные проекты реализуются по всей стране по инициативе Президента России Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ.