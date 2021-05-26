Дорожники в Казани начали ремонтировать по нацпроекту улицу Беломорская

В Казани дорожники начали ремонт улицы Беломорская по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Завершить все работы планируется к 1 августа, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ремонт проводится на участке протяженностью почти 1,2 км от улицы Химическая до улицы Гудованцева.

«Здесь уже перенесли опоры сети освещения. Выполнена часть работ по фрезерованию старого покрытия и устройству выравнивающего слоя асфальтобетона, демонтажу и установке бортовых камней, ремонту тротуаров», — отметили в министерстве.

Рабочие заменят 4930 метров бортовых камней и отремонтируют тротуары общей площадью 3,3 тыс. кв. метров. После этого они начнут укладывать верхний слой дорожного покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, для безопасности дорожного движения специалисты установят 66 дорожных знаков, 378 метров пешеходных ограждений, три остановочных павильона и нанесут разметку.

В Казани в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы участки 11 улиц — Рауиса Гареева, Старательного переулка, Хезмэт, Белинского, Беломорской, Гагарина, Гладилова, Голубятникова, Лесной, Магистральной и Маршала Чуйкова. На эти цели планируется направить 638 млн рублей.

Национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, реализуются по всей стране.

Фотографии пресс-службы Миндортранса Татарстана