Дорожники с опережением графика по нацпроекту отремонтировали улицу Гагарина в Казани

Дорожники в Казани с опережением графика отремонтировали улицу Гагарина. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Рабочие уложили верхний слой дорожного покрытия из высокопрочного асфальтобетона, рассчитанного по технологии объемного проектирования», — отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты обустроили тротуары общей площадью 1 966 кв. метров, заменили 1 673 метра бортовых камней, а также установили 566 метров пешеходных ограждений, 186 дорожных знаков и нанесли разметку. Осталось дооборудовать на остановках шесть павильонов.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 11 улиц Казани.

Национальные проекты реализуются по всей стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ.