Дорожники просят Правительство РФ ужесточить правила применения шипованных шин

С предложением ужесточить правила применения шипованных шин в России обратилась в адрес Правительства страны ассоциация «Росасфальт». Помимо прочего, в организации отметили необходимость штрафовать водителей, использующих в летний период колеса с шипами, на 2 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, в России формально действует запрет на использование таких покрышек в несезонное время. Однако штрафы за соответствующее нарушение не предусмотрены.

Помимо прочего, «Росасфальт» предлагает четко определить в регионах период времени, когда можно будет использовать шипованную резину, а также ограничить скорость таких машин до 60 км/ч в городе и до 80 км/ч — за городом.

Еще одной инициативой ассоциации стала установка на машины с шипованными шинами знака «Ш» для контроля скорости таких автомобилей камерами.