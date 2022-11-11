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Транспорт
11 ноября 2022  19:04

Дорожники построили еще почти 1,5 км трамвайных путей в Казани

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Пока в Казани продолжается теплая погода, дорожники продолжают строительство и ремонт трамвайных путей на улицах города. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

Так, на трех улицах Казани построено почти полтора километра путей: 626 м — по проспекту Победу, 552 м — по ул.Гвардейской и 289 м — по ул.Б.Шахиди. Продолжается и ремонт трамвайной сети: заменено 86 м рельсов по ул.Модельной, 173 — на кривой в Соцгороде, обновлены 2 775 негодных шпал и 554,7 м отрезков рельсов, установлены 2094 тяги и приварены 863 электросоединения.

Ремонт проводит совместная ремонтная бригада, в которую входят работники путевого хозяйства наземного транспорта и сотрудники других подразделений «Метроэлектротранса». Они также проводят плановый профилактический ремонт температурных компенсаторов и стрелочных переводов и ежедневное обслуживание путей.

#Метроэлектротранс #Трамвайные пути
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