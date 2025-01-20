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Происшествия 20 января 2025 17:48

Дорожники подготовили 168 единиц спецтехники для работы в грядущую непогоду в РТ

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Татарстане ожидаются метель с ухудшением видимости до двух километров и сильный ветер порывами до 21 м/с.

В грядущую непогоду дорожники подготовили 168 единиц техники, включая 110 комбинированных дорожных машин, 14 тракторов с снегоуборочными устройствами, 7 автогрейдеров, 3 роторных снегоочистителя и 34 погрузчика. Об этом сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».

Отмечается также на сложных участках при необходимости будет организовано дежурство тяжелой техники. Помощь также будет оказана водителям, чьи автомобили вышли из строя.

Автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность на дорогах: выбирать оптимальные маршруты движения и скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий, соблюдать дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

#непогода в татарстане
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