Дорожники по нацпроекту реконструировали участок автодороги Набережные Челны — Сарманово
В Тукаевском районе Татарстана дорожники завершили реконструкцию участка автодороги Набережные Челны — Сарманово протяженностью 3,7 км. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На площади более 42,2 тыс. кв. метров дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины по 2,25 метра с каждой стороны», — отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие построили пять водопропускных труб, установили металлические барьерные ограждения протяженностью 1638 метров, 84 сигнальных столбика и 84 дорожных знака. Специалисты также оборудовали по два остановочных павильона у населенных пунктов Тлянче-Тамак и Таулык.
После реконструкции проезжая часть региональной автодороги расширилась с семи до девяти метров.
Эта дорога связывает Тукаевский и Сармановский районы республики. По ней проходят автобусные и школьные маршруты.
Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по «майскому» указу Президента РФ Владимира Путина.