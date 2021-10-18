Дорожники по нацпроекту реконструировали участок автодороги Набережные Челны — Сарманово

В Тукаевском районе Татарстана дорожники завершили реконструкцию участка автодороги Набережные Челны — Сарманово протяженностью 3,7 км. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: © предоставлено пресс-службой Миндортранса РТ

«На площади более 42,2 тыс. кв. метров дорожники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины по 2,25 метра с каждой стороны», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие построили пять водопропускных труб, установили металлические барьерные ограждения протяженностью 1638 метров, 84 сигнальных столбика и 84 дорожных знака. Специалисты также оборудовали по два остановочных павильона у населенных пунктов Тлянче-Тамак и Таулык.

Фото: © предоставлено пресс-службой Миндортранса РТ

После реконструкции проезжая часть региональной автодороги расширилась с семи до девяти метров.

Эта дорога связывает Тукаевский и Сармановский районы республики. По ней проходят автобусные и школьные маршруты.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по «майскому» указу Президента РФ Владимира Путина.