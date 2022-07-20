Дорожники по нацпроекту отремонтируют автодорогу Набережные Челны – Заинск – Альметьевск

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск протяженностью три километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси, выполнили устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона и завершили работы по устройству верхнего слоя покрытия на площади 24,3 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Рабочим еще предстоит укрепить обочины асфальтогранулятом толщиной восемь сантиметров. Ремонт дороги проводится по левой стороне на участке с 86,651 по 89,654 км в Альметьевском районе.

Всего в этом году в Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют автодороги общей протяженностью 91,3 километра.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.