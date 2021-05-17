Дорожники отремонтируют по нацпроекту участок улицы Гагарина в Казани

В Казани дорожники отремонтируют участок улицы Гагарина протяженностью 1,3 км. Работы будут проводиться по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На участке от проспекта Ибрагимова до улицы Ярослава Гашека специалисты уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтируют тротуары длиной 1680 метров, заменят бортовые камни.

«Сейчас дорожники асфальтируют тротуары и начали частично укладывать верхний слой проезжей части», — отметили в министерстве.

Во время ремонта рабочие установят 26 дорожных знаков и 247 метров пешеходных ограждений, нанесут дорожную разметку, обустроят две искусственные неровности.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Казани отремонтируют 11 улиц.

Национальные проекты реализуются по всей стране по инициативе Президента России Владимира Путина.