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Ру Тат
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24 мая 2021  08:30

Дорожники отремонтируют по нацпроекту участок автодороги к Елабуге

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В Елабужском районе Татарстана дорожники завершают ремонт одной из дорог — подъезда к городу Елабуга. Работы проводятся на участке от 14,8 до 16 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Рабочие уже уложили верхний слой дорожного покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Осталось укрепить обочины по три метра с каждой стороны асфальтогранулятом», — отметили в министерстве.

Региональная автодорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части девять метров. Она примыкает к федеральной трассе М7 «Волга», по ней проходит межмуниципальный автобусный маршрут Елабуга — Набережные Челны.

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 217,8 километра автодорог, в том числе 96 километров — регионального значения.

Национальные проекты реализуются по всей стране по инициативе Президента России Владимира Путина.

#ремонт дорог
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