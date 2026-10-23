Дорожники отправили из Татарстана в ЛНР 40 тонн гуманитарной помощи

Дорожники из Татарстана приняли участие в формировании 41-й гуманитарной колонны, направленной в Луганскую Народную Республику. Они укомплектовали две фуры гуманитарного груза общим весом 40 тонн. В состав вошли стиральные машины, холодильники, плиты, микроволновые печи и генераторы. Технику направили жителям подшефных Татарстану городов Лисичанска и Рубежного, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Дорожники привыкли работать на результат, и в вопросах гуманитарной помощи мы придерживаемся того же принципа. 40 тонн груза – это не просто цифры, это конкретная помощь конкретным семьям. Мы рады, что смогли оперативно укомплектовать эти фуры необходимым оборудованием. Уверен, что наше единство и готовность прийти на помощь – это то, что делает нас сильнее», – отметил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Ильнур Нурмухаметов.

Всего в составе колонны отправились десять большегрузов, которые повезли около 170 тонн гуманитарной помощи. Отправка состоялась в Казани при участии Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», Почетного Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина и Героя России, заместителя Премьер-министра РТ Александра Лапина.

Помимо груза, подготовленного дорожниками, в ЛНР направлены продукты питания, питьевая вода, средства гигиены, медикаменты, строительные материалы, бытовая техника и оборудование. Часть вещей предназначена для жителей прифронтовых городов. Отдельные партии груза сформированы по заявкам участников СВО.

В формировании гуманитарной колонны также приняли участие представители татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России», предприятия и муниципалитеты Татарстана, волонтерские и благотворительные организации, образовательные учреждения, общественные объединения и жители республики.