Дорожники начали восстанавливать трамвайные пути на проспекте Победы

В Казани началось восстановление трамвайных путей на участке проспекта Победы от улицы Минской до улицы Закиева. Трамваи, ранее курсировавшие по этому отрезку, из-за строительства Вознесенского тракта были переведены на объездную дорогу, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

За первый день рабочие уложили 20 рельсошпальных решеток, собрали 24 стыка в накладки и произвели засыпку щебнем. Затем они установят два температурных компенсатора, установят еще 20 решеток, произведут рихтовку и подбивку пути, устранят просадку и оборудуют путевые тяги, которые позволят удержать нормативное расстояние между рельсами.

В МУП сообщили, что работы будут вестись ежедневно и завершатся до конца этого месяца. Затем в течение месяца по путям будет курсировать тестовый трамвайный вагон для обкатки путей.

Строительство пятой «вылетной» магистрали из Казани — Вознесенского тракта — началось в августе 2021 года. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и улучшит транспортную ситуацию в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина».

На строительство четвертой и пятой очередей Вознесенкого тракта республика намерена потратить по 4,4 млрд рублей. А работы на втором участке организованы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (инициированному, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году).