Дорожники Казани почти на три недели закрыли часть улицы Дзержинского

Дорожные службы Казани проведут ремонт на улице Дзержинского. В связи с этим движение по ней будет ограничено до 25 мая.

В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что частично будет перекрыта проезжая часть на участке от дома №6/2 по ул.Дзержинского до пересечения с ул.Миславского.

Также планируется полностью закрыть тротуар на том же отрезке улицы.

Ранее в мэрии Казани предупредили о перекрытии улицы Парижской коммуны. С 9 по 10 мая там будет проводиться обустройство сетей кабельной канализации.