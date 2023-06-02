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Дорожная разборка с катанием на багажнике авто в Казани попала на видео
Дорожная разборка, которая случилась сегодня на Сибирском тракте в Казани попала на видео. На кадрах видно, как мужчина едет, запрыгнув на багажник автомобиля. Спустя пару метров водитель автомобиля решил остановиться и разобраться с необычным пассажиром.
Причины стычки пока неизвестны. По предварительной версии, один водитель подрезал другого, но обычным в такой ситуации сигналом дело не ограничилось — мужчины решили поговорить с глазу на глаз.
Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку. Кроме того, один из участников драки оскорблял женщину, которая пыталась успокоить супруга. Конфликт привлек внимание прохожих, которые пытались разнять поссорившихся мужчин.
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