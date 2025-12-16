Дорожная компания заключила на Бирже ЦТС контрактов более чем на 384 млн рублей

ДСК «Велес» заключила 46 договоров на сумму свыше 384 млн рублей на электронной платформе «Биржа ЦТС» в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Артамонов. Он уточнил, что сотрудничество с биржевой площадкой крупная подрядная организация из Татарстана начала в апреле текущего года.

По словам руководителя, использование электронной системы позволило сократить время на поиск и оформление поставок строительных материалов. Заявки формируются в электронном виде, что дает возможность планировать расходы в рамках реализуемых проектов. Основной номенклатурой закупок компании через площадку является щебень.

Андрей Артамонов также отметил, что при работе через электронную площадку применяется автоматизированный контроль финансового состояния участников торгов. В системе предусмотрен механизм ограничения доступа для недобросовестных поставщиков, в том числе ведется перечень организаций, с которыми взаимодействие исключено.

Кроме того, генеральный директор сообщил, что участие в торгах осуществляется через личный кабинет без использования дополнительной инфраструктуры, что позволяет компании работать в установленном регламенте торговой площадки.

Всего в Республике Татарстан на электронной торговой площадке «Биржа ЦТС» зарегистрированы 140 организаций, работающих в сфере транспорта и дорожного хозяйства. По итогам 2025 года суммарный объем заключенных на площадке сделок превысил 8 млрд рублей.