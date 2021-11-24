Дорожки в парках Альметьевска продолжат посыпать кофейным жмыхом

Для борьбы с гололедом коммунальные службы Альметьевска продолжат прошлогоднюю практику и будут посыпать дорожки кофейным жмыхом вместо соли. Об этом во время прямого эфира в своем Instagram сообщил глава района Тимур Нагуманов.

«Кофе применять будем, но это тема, в основном, для дорожек парка. Для дорог, по которым ездят машины, это невозможно. Кофе мы берем не новый и не свежий. Сотрудничаем с кофейнями, „Макдональдсом“, АЗС „Татнефти“, оттуда собираем кофе», — сказал глава.

Нагуманов добавил, что для борьбы с гололедом и снегопадами в городе нефтяников используется именно соль.

«Много мы экспериментировали по поводу соли. Начнем с того, что Альметьевск в последние годы не использует песок, и если вы помните или бываете в тех городах, где песок по-прежнему сыпят на дороги, то у нас ситуация кардинальным образом выглядит лучше в этой части», — отметил градоначальник.

Также мэр отметил, что власти пытались не сыпать соль во время снегопадов, однако эффект получился крайне отрицательным, так как невозможно было исключить образование наледи.

«То есть, если идет снег и машины по нему не ездят, то его потом можно убрать без образования льда. Но если во время снегопада продолжается движение автомобилей, то автомобили моментально накатывают стиральную доску либо просто гололед, который потом крайне сложно удаляется», — пояснил градоначальник.

Жители Альметьевска попросили не засыпать город солью. Мэр согласился, отметив, что во всем необходимо соблюдать меру. В Альметьевске солевая смесь используется по нормативу, но иногда дорожники увлекаются, так как стараются исключить образование льда.

«Мы их стараемся сейчас контролировать максимально жестко, чтобы не допускать перегиба», — подчеркнул Нагуманов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в будущем отходами от приготовления кофе в Альметьевске планировалось посыпать все общественные пространства города. Чтобы обработать дорожки во всех парках и скверах, в неделю требуется около 100 кг кофейного жмыха.