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Общество 8 июля 2025 07:40

«Дорожите друг другом!»: Фарид Мухаметшин поздравил с Днем семьи, любви и верности

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«Дорожите друг другом!»: Фарид Мухаметшин поздравил с Днем семьи, любви и верности
Фото: Телеграм-канал Фарида Мухаметшина

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности. Поздравление он опубликовал в своем Телеграм-канале.

В своем обращении Мухаметшин подчеркнул важность семейных ценностей как основы общества и залога стабильного будущего страны.

Председатель Госсовета РТ также выразил благодарность своей супруге Луизе Мухаметшиной:

«Искренне благодарен своей супруге Луизе Акрамовне за неизменную поддержку, за наших детей, за душевное тепло и домашний уют!» – написал Мухаметшин.

#Фарид Мухаметшин #день семьи любви и верности
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