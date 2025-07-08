«Дорожите друг другом!»: Фарид Мухаметшин поздравил с Днем семьи, любви и верности

Фото: Телеграм-канал Фарида Мухаметшина

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности. Поздравление он опубликовал в своем Телеграм-канале.

В своем обращении Мухаметшин подчеркнул важность семейных ценностей как основы общества и залога стабильного будущего страны.

Председатель Госсовета РТ также выразил благодарность своей супруге Луизе Мухаметшиной:

«Искренне благодарен своей супруге Луизе Акрамовне за неизменную поддержку, за наших детей, за душевное тепло и домашний уют!» – написал Мухаметшин.