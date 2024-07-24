«Дорожает все»: сколько стоит снять квартиру в Казани на сутки и длительный срок

Спрос на аренду квартир в Казани ежегодно растет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Арендный сезон в Казани сдвинулся на месяц вперед

Спрос на аренду квартир в Казани ежегодно растет. Тенденция относится как к долгосрочной аренде, так и к суточным предложениям. Однако если раньше пик активности приходился на июль и август ввиду того, что в это время в город приезжают туристы и абитуриенты, то в этом году эксперты отмечают повышенный интерес на арендные квартиры уже с начала лета.

«Заградительно высокие ставки по ипотеке сместили спрос из сегмента продажи. Ситуация осложняется и относительно небольшим объемом предложения – на рынок попадает меньше новых свободных помещений, так как инвесторы в последнее время предпочитают посуточную аренду долгосрочной, а сроки экспозиции лотов снижаются», – отметила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

Напомним, что ключевая ставка ЦБ РФ на данный момент составляет 16%, а ипотечные в некоторых банках и вовсе превышают 20% годовых. Более того, большинство экспертов считают, что на следующем заседании Центробанка, которое состоится 26 июля, регулятор может повысить ставку до 17-18% и сохранить такой показатель до конца 2024 года. Ужесточение также коснулось и льготных ипотечных программ: «Господдержку» с 1 июля полностью отменили, а условия по «Семейной ипотеке» скорректировали.

Спрос на аренду квартир остается высоким не только из-за «несостоявшихся ипотечников», но и из-за активных миграционных потоков и изменений в организации производственных процессов – в республику в поисках работы приезжают люди из других регионов.

Снять квартиру на сутки в столице Татарстана можно в среднем от 2,5 тыс. рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хрущевка или «ленинградка» – от 25 тысяч рублей

Вместе со спросом на арендное жилье растут и цены на него. Согласно исследованию «Циан.Аналитики», в июне 2024 года снять однокомнатную квартиру в Казани можно было в среднем за 28,9 тыс. рублей. За год ценник вырос на 5% – до 29,2 тыс. рублей.

«Однокомнатную квартиру в Казани можно снять минимум за 25 тыс. рублей. Аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 35 тыс., а трехкомнатной – в 35-40 тыс. и выше. [Самый низкий ценник] на старый фонд – хрущевки или “ленинградки”, новостройки дороже», – подтвердила президент Гильдии риелторов РТ Анастасия Голяшева.

Снять квартиру на сутки в столице Татарстана можно в среднем от 2,5 тыс. рублей. Если сравнивать с ценами на гостиницы, то получается гораздо выгоднее. По данным агрегаторов, снять номер в отеле в августе можно от 3,5 тыс. рублей за редкими исключениями.

Стоимость аренды чаще всего зависит от локации – самые востребованные квартиры расположены в Ново-Савиновском, Вахитовском и частично в Советском районах. Набирает обороты также и Приволжский район. Помимо этого, ценник зависит еще от проекта дома и близости к транспортной развязке или метро, крупным торговым центрам.

«Увеличение стоимости напрямую связано с востребованностью. Если бы не было спроса, то, конечно, никто бы не увеличил ежемесячную оплату. Какие факторы на это влияют? Первый основной фактор – это то, что часть квартир уходит в посуточную аренду – в этом сегменте доходность гораздо выше. Поэтому собственники, долгосрочники также поднимают стоимость либо передают в управление эти объекты. Второй фактор – не все могут купить вторичную недвижимость, потому что ставки по ипотеке достаточно высокие», – рассказала «Татар-информу» член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Квариросъемщики чаще всего – это молодые семьи, которые не могут позволить себе взять жилье в ипотеку, туристы, значительную долю также занимают студенты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Однушка» возле КФУ стоит на 20% дороже, чем в других районах города

Квариросъемщики чаще всего – это молодые семьи, которые не могут позволить себе взять жилье в ипотеку, туристы, значительную долю также занимают студенты.

Согласно статистике, чаще всего студенты ищут квартиры либо в наиболее дешевых районах города, либо вблизи своего учебного заведения. Квартиры в отдаленных районах выигрывают по стоимости, однако значительно уступают по транспортной доступности и расположенной вблизи инфраструктуре – паркам, скверам, торговым и развлекательным центрам.

«В районах вузов выбор на рынке аренды существенно ограничен и в ближайшие недели (по опыту прошлых лет) продолжит сокращаться более быстрыми темпами, чем в целом по городу. В Москве и Санкт-Петербурге квартиры около вузов обычно начинают активнее разбирать в августе, в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге – уже с июля <…> Снижение выбора дополнительно разгоняет рост ставок аренды, а значит, и без того дорогие квартиры станут совсем недоступными для студентов», – считают в «Циан.Аналитике».

Так, снять «однушку» на площади Тукая, вблизи одного из самых крупных высших учебных заведений столицы Татарстана – Казанского федерального университета – сейчас в среднем можно за 35,9 тыс. рублей. Это на 20% выше, чем в других районах Казани. Кстати, за год стоимость аренды жилья здесь выросла на 26%, годом ранее арендовать квартиру здесь можно было примерно за 28 тыс. рублей.

«В большинстве случаев студенты не готовы переплачивать, поэтому в реальности они редко снимают жилье рядом со своим университетом. Один из вариантов адаптации к возросшим ставкам – совместная аренда, среди студентов особенно распространенная», – заключила Елена Лапшина.

В столицу Татарстана переезжает все больше людей, тем самым увеличивая и востребованность арендного жилья Фото: © «Татар-информ»

Рост цен неизбежен

Цены на аренду жилья в Казани продолжат расти и дальше, заявляют эксперты.

«Дорожает всё. Если мы говорим про квартиры, которые только выходят на рынок аренды, мы должны учитывать в том числе и расходы на отделку, услуги по ремонту, мебель, технику, что, соответственно, влияет на стоимость. С другой стороны, когда люди покупают квартиры в строящемся жилье, им нужно где-то его арендовать до сдачи дома. А таких сейчас много», – считает Анастасия Голяшева.

Кроме того, Казань становится более привлекательным городом для жизни, для реализации своих возможностей и амбиций. В столицу Татарстана переезжает все больше людей, тем самым увеличивая и востребованность арендного жилья.

«Растущие ставки по ипотее также играют роль, увеличивая спрос», – заключила президент Гильдии риелторов.