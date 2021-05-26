Исполком Тукаевского района: Дорога в Подсолнухи может быть готова к сентябрю

При бесперебойном финансировании подрядная организация обещает сдать дорогу в поселке многодетных семей Подсолнухи к сентябрю. Об этом сообщили в исполкоме Тукаевского района.

Проложить асфальт планируется на улице Магистральная. Работы ведет ООО «Трест Камдорстрой».

Согласно проектно-сметной документации, только на укладку верхнего слоя асфальтобетона потребуется 192,3 млн рублей. Полная же стоимость объекта составит 348,6 млн рублей.

В данный момент в поселке проводятся земляные работы, далее последуют укладка песчанно-гравийной смеси и асфальтирование. Кроме самой дороги, необходимо благоустроить придорожную территорию, что тоже затратно и по времени, и по силам, констатируют в исполкоме.

Тем не менее работы планируется завершить в конце августа — начале сентября.