Дорогу-дублер Оренбургского тракта с платным участком планируют построить в Казани

В Татарстане разрабатывают проект новой дороги – дублера Оренбургского тракта, сообщил директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

Дорога будет начинаться на первой развязке трассы М-12 с Атабаевским трактом, пройдет мимо объектов компании DoorHan, возле сел Столбище, Усады, поселка Мирный и зайдет в Казань.

«Проект планировки мы закончили, он на согласовании. Проектно-сметную документацию тоже заканчивают. Вопросы по финансированию премьер-министром России Михаилом Мишустиным уже, в принципе, согласованы. Сейчас с Минтрансом отрабатываем последние штрихи по финансовому согласованию», – сказал Григорьев.

Он также отметил, что до бетонной трассы Казань – Боровое Матюшино участок дороги будет бесплатным.

«Далее до Казани – скорее всего, платный», – отметил директор Института пространственного планирования.