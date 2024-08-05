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«Дорогого стоит»: Метшин похвалил строителей Казани за культурное поведение
Культура выполнения строительных работ стала значительно выше, отметил на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
Подводя итоги недавнего визита в один из микрорайонов города, градоначальник поделился диалогом с жительницей дома, в котором сейчас проводят капитальный ремонт. Женщину удивило то, что строители «даже не ругаются матом».
«Дорогого стоит такое услышать, когда повышается культура не только поведения где-то в общественных местах, парке, сквере, на улице, но и культура выполнения строительных работ и поведения наших строителей. Это действительно дорого в преддверии Дня строителя», – подчеркнул Метшин.
Мэр также отметил, что в целом диалог между жителями и задействованными в капитальном ремонте структурами налажен.
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