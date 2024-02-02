Дороги, вода и история: Песошин назвал конкурентные преимущества Алексеевского района

У Алексеевского района Татарстана есть несколько конкурентных преимуществ, которые могут способствовать привлечению инвестиционных проектов, администрации муниципалитета необходимо направить свою работу в этом направлении. Об этом на расширенном заседании Совета Алексеевского района заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Конкурентными преимуществами района для реализации инвестиционных проектов являются логистические возможности, богатые водные ресурсы и объекты историко-культурного наследия, которые формируют значительный туристический потенциал территории», — сказал Премьер.

Он заметил, что более логистически доступным сделает муниципалитет новая дорога Шали — Бавлы, которая будет открыта в этом году, а также трасса Казань — Оренбург, которую уже начали реконструировать.

Отдельное внимание Песошин поручил уделить системе образования в Алексеевском районе. По его словам, результаты ЕГЭ в этом году — не очень радостные.

«Основа знаний и научного потенциала формируется со школьной скамьи. В этой связи не особо радуют результаты ЕГЭ в районе. Здесь нужно отдельное внимание. Посмотрите, изучите удачный опыт других районов», — поручил Песошин.

При этом в своем докладе глава района Сергей Демидов также подробно остановился на проблеме образования. Как сообщил глава администрации, он после каждой четверти проводит собрание с завучами школ.

«В системе образования района работают около 1 тыс. человек, а учатся свыше 3 тыс. детей. Качество образования остается на низком уровне. Почти в половине школ средняя оценка по итогам экзаменов после девятых классов ниже средней по Татарстану. Ежегодно претенденты на медали не подтверждают свои знания. Вопрос я взял на свой контроль. По итогам каждой четверти мы проводим собеседования с завучами и директорами, обсуждаем практически каждого ученика. Думаю, подвижки в этом вопросе у нас будут», — пообещал Демидов.

Чиновник рассказал и о главных экономических результатах муниципалитета в прошлом году. Так, в рейтинге социально-экономического развития Алексеевский район занял 13-е место, а в консолидированный бюджет района поступило более 1,33 млрд рублей. Валовой продукт планируется на уровне 12 млрд рублей с ростом в 4%.

«Средняя месячная заработная плата в районе составила более 57 тыс. рублей с ростом в 24% к предыдущему году. При этом уровень безработицы — только 1%», — добавил Сергей Демидов.