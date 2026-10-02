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Общество 2 октября 2026 15:01

Дороги РТ станут скользкими в грядущие выходные, предупредили в ГАИ

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В выходные, 3 и 4 октября в Татарстане ожидается минусовая температура воздуха, а также дождь, снег, гололедица и порывистый ветер. В ГАИ предупреждают: тормозной путь машин на скользкой дороге вырастает в 3–5 раз, соответственно, повышается и риск ДТП.

«Водители, снижайте , увеличьте дистанцию, избегайте резких манёвров, проверьте свет и «дворники». По возможности отложите дальние поездки. Пешеходы, переходите дорогу только в разрешенных местах, носите световозвращатели», – обращается к жителям РТ республиканская Госавтоинспекция.

#гибдд предупреждает #скользкая дорога #госавтоинспекция рт
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